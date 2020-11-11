Fenerbahçe'ye Mbwana Samatta'dan kötü haber!
Tanzanya Milli Takımı'nın Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçları için ülkesine giden Mbwana Samatta'nın sakat olduğu ifade edildi. 27 yaşındaki oyuncunun 10 gün sahalardan uzak kalabileceği iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Mbwana Samatta'dan kötü haber... Afrika Uluslar Kupası Elemeleri'nde oynanacak maçlar için Tanzanya Milli Takımı'nın kampına davet edilen yıldız futbolcunun sakat olduğu belirtildi. 27 yaşındaki Tanzanya'nın 13 Kasım'da Tunus ile oynayacağı karşılaşmada oynatılmayacağı öğrenildi. Ağrıları bulunan ve dinlendirilecek olan yıldız futbolcunun 17 Kasım'da tekrar Tunus ile oynanacak maç öncesi durumuna bakılacağı ifade edildi. Tanzanya basını, Samatta'nın oynamayacak olmasının büyük eksiklik olacağını yazarken, tecrübeli futbolcunun en az 10 gün sahalardan uzak kalabileceğini iddia etti.
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