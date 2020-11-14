Fenerbahçe, ülkesinin milli takımında bulunan Enner Valencia'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe, Ekvador Milli Takımı'nın kampında olan Enner Valencia'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner Valencia'nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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