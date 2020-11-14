14 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın corona virüsü testi pozitif çıktı

F.Bahçe'de yıldız ismin Covid-19 testi pozitif çıktı!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

, ülkesinin milli takımında bulunan 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını sosyal medya hesabından açıkladı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

, Ekvador Milli Takımı'nın kampında olan 'nın yeni tip corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Sarı-lacivertlilerin konuyla ilgili yaptığı açıklama şu şekilde:

Ülkesinin milli takımında olan futbolcumuz Enner 'nın COVID-19 testi pozitif çıkmıştır.

Kamuoyunun bilgisine sunarız.

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