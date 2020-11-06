06 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Lazio'da fatura Vedat Muriqi'ye kesildi

Lazio'da fatura Vedat Muriqi'ye kesildi
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

'den 17.5 milyon euro'ya 'ya giden Muriç'in macerası parlak başlamadı. Son olarak Devler Ligi'ndeki Zenit (1-1) maçına ilk onbirde başlayan golcü oyuncu yine etkisiz kalınca eleştiri oklarının hedefi oldu.

Şu ana kadar 6 maçta 230 dakika süre alan ancak skora hiç katkı yapamayan Kosovalı forvete 10 üzerinden 4 veren haber sitesi Citta- Celeste, "Top alabilmek için sık sık orta sahaya kadar geldi. Belki de rakip ceza alanı etrafından dolaşması gerektiğini bilmiyordur. Çok yavaş, hantal ve ne yapacağına dair hiçbir fikri yok. Muhteşem forvet projesi şu ana kadar başarısız oldu" yorumunu yaptı. Lazio taraftarları da, " tamamen bir para israfı", "Sadece uzun boylu ama hava topu da kazanamıyor." mesajları paylaştı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Canlı yayında flaş sözler! Bulut'un F.Bahçe'si gole kadar doldur-boşalt oynadı Canlı yayında flaş sözler! "Bulut'un F.Bahçe'si gole kadar doldur-boşalt oynadı"
Belözoğlu açıkladı! Ömer Faruk kalacak mı? Belözoğlu açıkladı! Ömer Faruk kalacak mı?
F.Bahçe - Konyaspor maçının hakemi değişti! F.Bahçe - Konyaspor maçının hakemi değişti!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör