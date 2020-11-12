12 Kasım 2020, Perşembe
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İngilizler transferi duyurdu! Yarmolenko devre arasında F.Bahçe'de
Yeni sezona 18 transferle girerek damga vuran Fenerbahçe, devre arası çalışmalarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertliler gündemine West Ham'da istediği süreyi alamayan Andriy Yarmolenko'yu aldı.
Ara transfer için Fenerbahçe'nin sağ kanada Andriy Yarmolenko'yu radara aldığı ileri sürülmüştü. İngiliz basını dün bu iddiaya yer verdi. TBRFootball.com sitesinde Tom Procter imzalı haberde; Ukraynalı oyuncunun, Said Benrahma'nın gelişinin ardından forma şansı bulmakta zorlandığı hatırlatılarak, West Ham'ın teklif gelmesi halinde Yarmolenko'nun Fenerbahçe'ye gitmesine izin verebileceği yazıldı. 31 yaşındaki Yarmolenko, Premier Lig'de bu sezon hepsi sonradan girerek 97 dakika şans bulabilirken, skor katkısı yapamadı. EFL Cup'ta ise 3 maçta 2 gol+3 asist üretti. (Fotomaç)
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