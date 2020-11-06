06 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Khimki

Fenerbahçe Beko'nun rakibi Khimki
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

'nin 7. haftası bugün başlıyor. , 'nda saat 20.45'te 'nın Khimki takımını konuk edecek.

THY 'nin 7. haftası bugün başlıyor. , 'nda saat 20.45'te 'nın Khimki takımını konuk edecek. Geride kalan 6 maçta 3 galibiyet ve 3 mağlubiyet alan Kanarya'da hedef seri başlatmak. beIN Sports Haber maçı naklen verecek
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