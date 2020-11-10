Vedat Muriqi'yi bedavaya size verelim
Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'den İtalya Serie A ekiplerinden Lazio'ya transfer olan Vedat Muriqi, İtalyan ekibinde çıktığı 7 karşılaşmada gol atamadı. Kosovalı golcü, Juventus maçından sonra da en kötüler arasında gösterildi.
Vedat Muriqi, Lazio'da eleştiri almaya devam ediyor. Juventus maçında da gol atamayan Kosovalı forveti, Calciomercato 'en kötüler' arasında gösterdi. Sitede, "Inzaghi onu oynatmaya devam ediyor ama gol atamıyor. İlk yarıda topu boş kaleye bile gönderemedi" yorumu yapıldı. Laziolu bir taraftar da sosyal medyada Vedat'ı koruyan Fenerbahçe taraftarına yanıt olarak, "Devre arasında size bedava verebiliriz" dedi. Öte yandan teknik patron Inzaghi ise Muriqi'nin takıma yaptığı katkıdan memnun olduğunu söyledi. Vedat'ın DNA'sının farklı olduğunu açıklayan Inzaghi, zamana gereksinim duyduğunu belirtti.
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