Fenerbahçe'de Erol Bulut'tan 6 maddelik reçete! Çözüm için kolları sıvadı
Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu, uyarılarında haklı çıktı. Sarı-lacivertli takımda kapanan takımları açma, akan oyunda gol bulma ve defansta kırılganlık sorunları devam ediyor. Teknik direktör Erol Bulut'un milli arada bu sorunlara çözüm bulacağı öğrenildi. İşte Samandıra'da 2 haftada yapılacak çalışmalar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'de Konyaspor'a sahasında 2-0 yenilerek liderliği ve namağlup unvanını kaybeden Fenerbahçe'de teknik heyet kolları sıvadı. Maçtan sonra, "Bugün çok hata yaptık. Pozisyonları değerlendiremedik, yarım pozisyonda gol yedik. Disiplinden uzaklaştık. Bu futboldan ders çıkarmamız lazım" diyen Erol Bulut, milli arada çok çalışarak eksiklerini düzelteceklerini söyledi. Bu arada sportif direktör Emre Belözoğlu'nun, "Skorlar yanımızda. Ancak ileride kötü sonuçlar da olacak. Taraftardan her şartta destek bekliyoruz. Daha yapacak çok işimiz var" sözlerinin ne kadar doğru olduğu da anlaşıldı. İşte Samandıra'da 2 haftada yapılacak çalışmalar:
6 MADDELİK REÇETE
1) Kapanan takımlara karşı yeni taktik ve oyunlar üzerinde durulacak.
2) Akan oyunda daha fazla gol bulmak için özel antrenmanlar yapılacak.
3) Pozisyonları gole çevirme oranının yükseltilmesi için son vuruş çalışılacak.
4) Savunmadaki yerleşim+ bireysel hataların en aza indirilmesine uğraşılacak.
5) Hala form tutmayan ve kondisyon açığı bulunan oyuncular hazırlanacak.
6) Takıma geç katılan Perotti başta yenilerin uyum süreci tamamlanacak.
ORTALAR BU KEZ KARAVANA
Kornerlerden ilk 7 haftada 5 gol attıran (3'ü asist) Caner Erkin bu kez karavana attı. Tecrübeli bekin, Kadıköy'de yaptığı 23 ortasının sadece 2'si adrese gitti. İsmail Kartal'ın takımını yan toplara iyi hazırlaması da bunda etkili oldu. Caner'in etkisiz kaldığı maçlarda Fenerbahçe'nin zorlanması ise düşündürdü.
(Fotomaç)
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