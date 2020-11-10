10 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Luiz Gustavo'dan iddialı açıklama! "Şampiyon olacağız

Gustavo'dan iddialı açıklama! Şampiyon olacağız
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 10.11.2020

Fenerbahçe'ye transfer olduğu gündem bu yana gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan , iddialı açıklamalarda bulundu. Brezilyalı yıldız, "Şampiyon olacağız" dedi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sarı-lacivertli takımın ayakta duran ve istikrarlı tek ismi olan , iddialı açıklamalarda bulundu. Sarı kart sınırında bulunan ve maçında kart görmesi nedeniyle Beşiktaş derbisinde oynamama tehlikesiyle karşı karşıya olan Brezilyalı ön libero, "Konya yenilgisi nedeniyle hepimiz üzgünüz. Ama bu takımın neler yapabileceğini daha önce gösterdik. Kendi adıma elimden geleni veriyorum. Arkadaşlarım da aynı şekilde. Taraftarımız şundan emin olsun. Yolun sonu aydınlık. Şampiyon olacağız" ifadesini kullandı.

F.Bahçe-Beşiktaş derbisinin tarihi belli oldu! haberin devamı

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