Fenerbahçe'ye transferde süper kanat! Andriy Yarmolenko...

Yeni sportif direktörü Emre Belözoğlu önderliğinde yaz transfer dönemine damga vuran Fenerbahçe, asıl bombayı ocak ayında patlatacak. Hücum hattını iyice güçlendirmek isteyen sarı-lacivertlilerin, İngiltere Premier Lig ekibi West Ham'da yedek kalan Ukraynalı yıldız Andriy Yarmolenko'yu gündemine aldığı öğrenildi. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe transfer haberleri...

Enner Valencia'dan bir türlü verim alamayan Kanarya bu futbolcunun yerine alınabilecek isimler için ön çalışmalara başladı. Sportif Direktör Emre Belözoğlu'nun en çok ilgisini çeken oyuncu ise West Ham'da yedek kalan Andriy Yarmolenko oldu.

KİRALAMA TEKLİFİ YAPILACAK

31 yaşındaki Ukraynalı sağ kanat oyuncusunun ara transferde kiralanması için koşullar araştırılmaya başlandı. Belözoğlu, Ukraynalı futbolcuların Türkiye'ye çabuk uyum sağlamasını da önemli bir avantaj olarak görüyor.

1.90 boyundaki Yarmolenko, Dinamo Kiev'deki müthiş performansının ardından Dortmund'un yolunu tutmuş, oradan da West Ham'a transfer olmuştu. (Fotomaç)

DİĞER