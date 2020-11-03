03 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Mauricio Lemos’un yerine Serdar Aziz

Mauricio Lemos’un yerine Serdar Aziz
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

ilk onbirde tek değişiklik yaptı. Mauricio Lemos'u kulübeye çeken sarı-lacivertli çalıştırıcı yerine stoperde 'e görev verdi.

ilk onbirde tek değişiklik yaptı. Fatih Karagümrük maçında iki penaltıya sebep olduktan sonra karşısında da yaptığı hata golle sonuçlanan Mauricio Lemos'u kulübeye çeken sarı-lacivertli çalıştırıcı yerine stoperde 'e görev verdi. Serdar iyiydi.
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