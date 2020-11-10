Fenerbahçe'de büyük değişiklik! Kanatlar ve bekler...
Süper Lig'de ilk 7 haftada mağlubiyet yüzü görmeyen Fenerbahçe, 8. haftada Kadıköy'de Konyaspor'a 2-0 boyun eğdi. Ligde bu sezon ilk yenilgisini alan sarı-lacivertlilerde teknik direktör Erol Bulut, takımda büyük bir değişiklik yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Milli aradan sonra Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, analizlere başladı. 2-0 kaybettikleri Konya maçını yardımcıları ile tekrar izleyen sarı-lacivertli çalıştırıcı, eksik ve hataları tek tek tespit ediyor. Samandıra'da yapılacak idmanlarla bunlar giderilmeye çalışılacak. Kadroda da rotasyona gidilecek. Değişiklik yaşanması beklenen mevkiler ise bekler+kanatlar ile forvet.
FILIP NOVAK'A ŞANS
Ortak kanı lige müthiş başlayan Caner Erkin (3 asist) ile Gökhan Gönül'ün (1 gol+1 asist) yoruldukları yönünde... İlk 8 haftada büyük efor sarfeden ve lokomotif görevi üstlenen ikilinin dinlendirilmesi gündemde. Böylelikle sol bekte yeni transfer Filip Novak'ın performansı da test edilecek. Sağda ise Sangare nöbeti alacak. Forvette Samatta-Cisse, kanatta Valencia-Perotti değişimi de olası. Sosa da tekrar ilk 11'e dahil edilecek. (Fotomaç)
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