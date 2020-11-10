10 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Emre Şakçı'dan Avrupa rekoru! | Emre Şakçı kimdir? Yaşı kaç?

Emre Şakçı'dan Avrupa rekoru!
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 10.11.2020 Giriş Tarihi: 10.11.2020

Rekortmen , Uluslararası Yüzme Ligi'nde kurbağalamada 55.74 ile Avrupa rekoru kırdı.

Uluslararası Yüzme Ligi Kurbağalama yarışında milli yüzücümüz Emre Şakçı, ulaştığı 55.74'luk dereceyle Avrupa rekorunu kırdı.

EMRE ŞAKÇI KİMDİR?

Hüseyin 1997 yılında İzmir'de dünyaya gelmiştir. Yüzmeye 3 yaşında başlamıştır. 15 yaşında A 'a seçilmiştir. 2005 yılında ilk defa 'nde lisanslı yüzücü olarak başlamıştır. 2010 yılında 'ye transfer olmuştur. Emre Sakçı, 2015 yılında 26.67'lik derecesiyle gençler dünya rekoru kırarak erkeklerde tüm yaş gruplarında dünya rekoru kıran ilk Türk sporcu olmuştur. 2018'de Çinde 25.89'luk derecesiyle dünya beşinciliği elde etmiş, 2019 Avrupa Kısa Kulvar Yüzme Şampiyonası 50m. kurbağalamada gümüş madalya kazanmıştır. 2020 yılında, Budapeşte'de düzenlenen Uluslararası Yüzme Ligi'nde 25.74'lük derecesiyle erkekler kısa kulvar 50 metre kurbağalamada birinci gelmiştir. Emre Şakçı bu sonuçla Türkiye rekorunu kırmıştır. Ardından erkekler 100 metre kurbağalamada da 56.62'lik derecesiyle üçüncülük elde etmiştir.

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