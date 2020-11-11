11 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Nabil Dirar için flaş iddia!

Dirar için flaş iddia!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 11.11.2020

Fenerbahçe'de sezon başından bu yana takımda şans bulamayan Nabil Dirar'ın devre arası transfer döneminde sarı-lacivertlilerden ayrılacağı iddia edildi. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Sezon başından bu yana hiçbir maçta oynamayan Dirar için flaş bir iddia ortaya atıldı. Koronavirüsü atlatmasına rağmen teknik direktör 'un şans vermediği Faslı yıldızın ocak ayında takımdan gönderileceği iddia edildi. Bu arada 34 yaşındaki oyuncu, tek başına idman yapıyor.

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