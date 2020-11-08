08 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Caner Erkin'den flaş Fenerbahçe paylaşımı!

Caner Erkin'den flaş paylaşım!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 08.11.2020

Fenerbahçe, Süper Lig'in 8. haftasında sahasında İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu ve yenilmezlik serisi de son buldu. Mücadelenin ardından performansıyla eleştiri oklarını üstüne çeken , flaş bir paylaşım yaptı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, sahasında konuk ettiği Konyaspor'a 2-0 mağlup olarak ligdeki ilk yenilgisini aldı.

Mücadele sonrası, sarı-lacivertli takımda en çok eleştirilen isimlerden biri de 'di... Performansıyla taraftarlar nezdinde hayal kırıklığına neden olan milli futbolcu, sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşım yaptı.

Caner Erkin, Instagram hesabından Fenerbahçe armasını öperken çekilen fotoğrafını paylaşarak "Sonuna kadar Fenerbahçem" notunu düştü. Tecrübeli sol bekin bu gönderisi kısa süre içerisinde binlerce beğeni aldı.

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