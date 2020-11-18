Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Gençlerbirliği'ne konuk olacak Fenerbahçe'de kadro şekillendi. Teknik direktör Erol Bulut, kırmızı-siyahlı ekip karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...

Gençlerbirliği ile oynanacak 9. hafta maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro şekillendi. Teknik direktör Erol Bulut'un milli takımlardan sorunsuz dönmeleri halinde Başkent ekibine karşı sahaya süreceği 11'i netleştirdi. Kalede Altay ile başlayacak olan Bulut, sakatlığı bulunan Gökhan'ın yerine sağ bekte Sangare, savunmanın göbeğinde Lemos-Tisserand ikilisi, solda da Caner'e forma verecek. Ortada Gustavo- Ozan, önlerinde Mert Hakan- Sosa-Perotti, en uçta da Samatta'nın forma giymesi bekleniyor.

(Fotomaç)

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