18 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Erol Bulut kararını verdi! İşte Gençlerbirliği maçı 11'i

Erol Bulut kararını verdi! İşte G.Birliği maçı 11'i
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 18.11.2020

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda 'ne konuk olacak Fenerbahçe'de kadro şekillendi. Teknik direktör Erol Bulut, kırmızı-siyahlı ekip karşısında sahaya süreceği 11'i belirledi. İşte detaylar...

ile oynanacak 9. hafta maçının hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe'de kadro şekillendi. Teknik direktör Erol Bulut'un milli takımlardan sorunsuz dönmeleri halinde Başkent ekibine karşı sahaya süreceği 11'i netleştirdi. Kalede Altay ile başlayacak olan Bulut, sakatlığı bulunan Gökhan'ın yerine sağ bekte Sangare, savunmanın göbeğinde Lemos-Tisserand ikilisi, solda da Caner'e forma verecek. Ortada Gustavo- Ozan, önlerinde Mert Hakan- Sosa-Perotti, en uçta da Samatta'nın forma giymesi bekleniyor.

(Fotomaç)

F.Bahçe'de G.Birliği mesaisi! Samatta ve Sosa... haberin devamı

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