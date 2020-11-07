Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı! "Maçın kahramanı ve mimarı İsmail Kartal"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.

ABONE OL

Erman Toroğlu, "Bu maçın hem kahramanı hem mimarı İsmail Kartal. Çok akıllı oynattı. Konyasporlu futbolcuların topa vurduklarını gördünüz mü? Çok sıkışırlarsa vurdular." dedi.