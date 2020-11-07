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Erman Toroğlu Fenerbahçe - Konyaspor maçını yorumladı! "Maçın kahramanı ve mimarı İsmail Kartal"

A Spor yorumcusu Erman Toroğlu, Süper Lig'in 8. haftasında oynanan Fenerbahçe - Konyaspor maçını Takım Oyunu programında değerlendirdi. Toroğlu, Konyaspor Teknik Direktörü İsmail Kartal ile ilgili övgü dolu ifadeler kullandı.
07.11.2020
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Erman Toroğlu, "Bu maçın hem kahramanı hem mimarı İsmail Kartal. Çok akıllı oynattı. Konyasporlu futbolcuların topa vurduklarını gördünüz mü? Çok sıkışırlarsa vurdular." dedi.

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