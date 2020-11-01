01 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Perotti hazır kıta

Perotti hazır kıta
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Sakatlığını atlatan Diego Perotti iki gündür çift kale maçlarda yer alıyor. İstekli ve hazır bir görüntü çizen Arjantinli yıldızın, Antalya kafilesinde yer alması bekleniyor.

Sakatlığını atlatan Diego Perotti iki gündür çift kale maçlarda yer alıyor. İstekli ve hazır bir görüntü çizen Arjantinli yıldızın, Antalya kafilesinde yer alması bekleniyor. İlk kez kamp kadrosuna girecek 32 yaşındaki kanat oyuncusunun duruma göre 15-20 dakika forma şansı da bulabileceği gelen haberler arasında. Perotti sahaya çıkmak için sabırsızlandığını söyledi.

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