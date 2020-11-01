01 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Tisserand sevinci

Tisserand sevinci
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Karın ağrısı sebebiyle önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Marcel Tisserand'dan güzel haber geldi.

Karın ağrısı sebebiyle önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Marcel Tisserand'dan güzel haber geldi. Demokratik Kongolu stoper dün yeniden takımla birlikte çalıştı. Marcel'in iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi. Gökhan, Lemos, Tisserand ve Caner'den kurulu savunma dörtlüsü Antalya'da da bozulmayacak.

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