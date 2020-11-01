Tisserand sevinci

Karın ağrısı sebebiyle önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Marcel Tisserand'dan güzel haber geldi.

Karın ağrısı sebebiyle önceki gün yapılan antrenmana katılmayan Marcel Tisserand'dan güzel haber geldi. Demokratik Kongolu stoper dün yeniden takımla birlikte çalıştı. Marcel'in iyileşmesi teknik heyeti sevindirdi. Gökhan, Lemos, Tisserand ve Caner'den kurulu savunma dörtlüsü Antalya'da da bozulmayacak.

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