07 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından Erol Bulut konuştu! "Basit hatalar yapmamalıydık"

Bulut'tan flaş değerlendirme! Basit hatalar yapmamalıydık
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 07.11.2020 Giriş Tarihi: 07.11.2020

'in 8. haftasında evinde 'a 2-0 mağlup oldu. 3 puanı rakibine veren Kanarya'nın, aynı zamanda galibiyet serisi de son buldu. Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü açıklamalarda bulundu ve "Basit hatalar yapmamalıydık, bugün çok fazla yaptık. Oyuna giren futbolcularda istediğimiz performansı veremedi, sahadaki oyuncular vasatın altında bir performans gösterdi." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

'in 8. haftasında , 'de 'a 2-0 boyun eğdi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü açıklamalarda bulundu.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut: Performans düşüklüğü var

İşte Bulut'un o açıklamaları:

"Basit hatalar yapmamalıydık, bugün çok fazla yaptık. Rakip takıma pozisyon vermedik aslında, yarım pozisyonda Jevtovic'in vuruşu ile gol geldi.

Oynadığımız futboldan ders çıkarmalıyız. Milli arada hatalarımızı gözden geçireceğiz.

Çok fazla orta yapıyoruz ama bu bizim hafta içinde yaptığımız analizler sonucunda olan bir şeydi, Konyaspor'un defansta o şekilde bekleyeceğini biliyorduk ama yaptığımız çalışmaları sahaya koyamadık.

Oyuna giren futbolcularda istediğimiz performansı veremedi, sahadaki oyuncular vasatın altında bir performans gösterdi."

Fenerbahçe'nin serisi son buldu! haberin devamı

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