Fenerbahçe-Konyaspor maçının ardından Erol Bulut konuştu! "Basit hatalar yapmamalıydık"

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe evinde İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 mağlup oldu. 3 puanı rakibine veren Kanarya'nın, aynı zamanda galibiyet serisi de son buldu. Mücadele sonrasında sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu ve "Basit hatalar yapmamalıydık, bugün çok fazla yaptık. Oyuna giren futbolcularda istediğimiz performansı veremedi, sahadaki oyuncular vasatın altında bir performans gösterdi." ifadelerini kullandı. | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'in 8. haftasında Fenerbahçe, Kadıköy'de İttifak Holding Konyaspor'a 2-0 boyun eğdi. Mücadelenin ardından Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut açıklamalarda bulundu.

İşte Bulut'un o açıklamaları:

"Basit hatalar yapmamalıydık, bugün çok fazla yaptık. Rakip takıma pozisyon vermedik aslında, yarım pozisyonda Jevtovic'in vuruşu ile gol geldi.

Oynadığımız futboldan ders çıkarmalıyız. Milli arada hatalarımızı gözden geçireceğiz.

Çok fazla orta yapıyoruz ama bu bizim hafta içinde yaptığımız analizler sonucunda olan bir şeydi, Konyaspor'un defansta o şekilde bekleyeceğini biliyorduk ama yaptığımız çalışmaları sahaya koyamadık.

Oyuna giren futbolcularda istediğimiz performansı veremedi, sahadaki oyuncular vasatın altında bir performans gösterdi."

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