01 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Koleksiyoner Sosa

Koleksiyoner Sosa
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Kariyerinde 3 farklı ligde şampiyonluk yaşayan ve 11 kupa kaldıran Sosa’nın hedefi F.Bahçe’de de aynı sevinci tatmak

Fenerbahçe'de yeni transferi Jose Sosa tam bir kupa koleksiyoncusu. Tecrübeli isim kariyerinde; İspanya, Almanya, İtalya ve Türkiye'de 4 lig, 8 kupa şampiyonluğu gördü. Ayrıca Arjantin Milli Takımı ile 2008 Olimpiyatlarında altın madalya kazandı. Yıldız futbolcu, İspanya'da Atletico Madrid (1), Almanya'da Bayern Münih (2), Türkiye'de ise Beşiktaş'la (1) şampiyon oldu. Ayrıca Bayern ile 5 kupa kazandı. Türkiye'de ise hem Trabzonspor hem de Beşiktaş'la Türkiye Kupası sevinci yaşadı. Sosa'nın hedefi Fenerbahçe'de de bu sezon hem ligi hem de kupayı kazanarak kariyerini ve başarılarını bir adım daha ileriye taşımak.

Sosa boş vakitlerini eşi ve ikiz kızları ile geçiriyor. Rufina ve Alfonsina, 2016 yılında İstanbul'da dünyaya gelmişti.

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