06 Kasım 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Son dakika: Fenerbahçe'de Jose Sosa kadrodan çıkarıldı

F.Bahçe'de sakatlık şoku! Kadrodan çıkarıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 06.11.2020

Son dakika haberi: 'de , kasığındaki sebebiyle maçı kadrosundan çıkarıldı.

'in 8. haftasında yarın 'u ağırlayacak , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, Fenerbahçe 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 gruba ayrılan oyuncuların 5'e 2 top kapma ve pasla sürdürdüğü idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Antrenman esnasında kasığında hisseden 'nın, çalışmayı tedbir amaçlı yarıda bıraktığı ve oyuncunun tedavisine başlandığı kaydedildi.

Arjantinli oyuncu, İttifak Holding Konyaspor maçının kadrosundan çıkarıldı.

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