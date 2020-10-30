30 Ekim 2020, Cuma
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Fenerbahçe'de hedef yeni Emre’ler
"En büyük hayalim Türk çocuklarına forma giydirmek" diyen Emre Belözoğlu, F.Bahçe altyapısına Avrupai bir sistem kurmayı planlıyor.
Fenerbahçe'de resmen göreve başlayan sportif direktör Emre Belözoğlu en büyük hayalinin Türk çocuklarına çubukluyu giydirmek olduğunu açıklamıştı. Transfer sürecinin sona ermesi ve takımda işlerin rayına girmesiyle Belözoğlu bundan sonra mesaisinin önemli bir bölümünü altyapıya ayıracak. İmza töreninde U-17 ve U-19 takımlarını Dereağzı'ndan Samandıra'ya taşıyacaklarının müjdesini veren Belözoğlu, İtalya'da ve İngiltere'de edindiği tecrübeler ışığında Fenerbahçe Altyapısı'nda Avrupa bir sistem kuracak. Samandıra'da yapılacak yeni kampüste her türlü teknik donanım bulunacak. Antrenmanlar en üst düzey kulüplerdeki gibi yapılacak. Genç oyuncular, yıldızlarla bir arada, onları görerek yetişecek. Hedef yeni Emre'ler, Merih'ler, Ömer Faruk'lar çıkarıp, F.Bahçe A Takım'ına vermek.
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