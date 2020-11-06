06 Kasım 2020, Cuma
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FENERBAHÇE BEKO 83-71 BC KHIMKI
3. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 65-55 BC KHIMKI
Fenerbahçe Beko 83-71 BC Khimki | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE
THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, sahasında BC Khimki ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Fenerbahçe Beko 83-71 kazandı. Maçın özetinin haberimizden izleyebilirsiniz...
THY Avrupa Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz Fenerbahçe Beko, Ülker Spor Salonu'nda BC Khimki ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi Fenerbahçe Beko 83-71 kazandı.
FENERBAHÇE BEKO 83-71 BC KHIMKI
1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 23-20 BC KHIMKI
İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 42-35 BC KHIMKI
3. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 65-55 BC KHIMKI
MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 83-71 BC KHIMKI
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