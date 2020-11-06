06 Kasım 2020, Cuma

BASKETBOL

Fenerbahçe Beko 83-71 BC Khimki | MAÇ SONUCU - ÖZET İZLE

Fenerbahçe Beko 'Khimki' dedi!
BASKETBOL
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Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 Giriş Tarihi: 06.11.2020

Avrupa Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz , sahasında BC ile karşı karşıya geldi. Ülker Spor Salonu'nda oynanan zorlu mücadeleyi Fenerbahçe Beko 83-71 kazandı. Maçın özetinin haberimizden izleyebilirsiniz...

Avrupa Ligi 7. hafta maçında temsilcimiz , Ülker Spor Salonu'nda BC ile karşılaştı. Zorlu mücadeleyi Fenerbahçe Beko 83-71 kazandı.

FENERBAHÇE BEKO 83-71 BC KHIMKI

1. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 23-20 BC KHIMKI

İLK YARI SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 42-35 BC KHIMKI

3. PERİYOT SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 65-55 BC KHIMKI

MAÇ SONUCU: FENERBAHÇE BEKO 83-71 BC KHIMKI

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