14 Kasım 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'den corona virüsü açıklaması! "Vaka sayısı 18'e yükseldi"

F.Bahçe'de corona kabusu! Sayı 18'e çıktı
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 14.11.2020 Giriş Tarihi: 14.11.2020

'nda corona virüsü vakaları artmaya devam ediyor. Son olarak kulüpten yapılan açıklamada var olan vaka sayılarına yenilerinin eklendiği duyuruldu.

Kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Kulübümüz, daha önce yaptığı açıklama ile Fenerbahçe Öznur Kablo Kadın Basketbol Takımımızdan 4 oyuncumuz ve 1 teknik ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğunu kamuoyuna duyurmuştu.

Yeni test sonuçlarına göre A Takımımızdan 2 oyuncumuz ile 1 idari personelimizin daha test sonuçlarının pozitif olduğu netleşmiştir.

Fenerbahçe yapılan tanı testi sonuçlarına göre de; Gelişim Takımımızdan 8 oyuncumuz ile 2 teknik ve idari ekip personelimizin test sonuçlarının pozitif olduğu tespit edilmiştir.

Toplamda pozitif tanısı alan 14 oyuncumuz ile 4 teknik ve idari ekip personelimiz ev izolasyonuna alınarak tedavilerine başlanmıştır.

Konu hakkında gelişme oldukça tekrar kamuoyuna bilgilendirme yapılacaktır"

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