22 Ekim 2020, Perşembe

DÜNYADAN FUTBOL

İtalyanlar'dan Vedat Muriqi yorumu! Şampiyonlar Ligi'nde...

İtalyanlar'dan Vedat Muriqi yorumu! Şampiyonlar Ligi'nde...
DÜNYADAN FUTBOL
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Giriş Tarihi: 22.10.2020

Yaz transfer döneminde Serie A takımlarından Lazio'ya transfer olan Kosovalı golcü , İtalyan basının haberine göre teknik direktör Inzaghi'nin gözüne girmeyi başardı.

Fenerbahçe'den Lazio'ya transfer olan takımına uyum sağlamaya başladı.

İtalyan ekibinin Kosovalı forveti Vedat Muriqi, corona virüsü sebebiyle bir süre takıma katılamadı. 26 yaşındaki futbolcu sonrasında ise gerekli testleri geçti ve takıma katıldı.

FORMUNU ARTIRIYOR
Ajansspor'un derlediği İtalyan basınında yer alan habere göre; golcü futbolcunun, Sampdoria ve Borussia Dortmund ile oynanan karşılaşmalarda süre aldığı ve formunu artırdığı ifade edildi.

Muriqi'nin performansını yükseltebilmek adına Lazio'yu çalıştıran Simone Inzaghi'nin hafta sonu Bologna ile oynanacak maçta da Kosovalı oyuncuya süre vereceği belirtiliyor.

HOCASI MEMNUN
Ayrıca, Vedat Muriqi'nin takıma olan adaptasyonu ve uyumunun da Lazio Teknik Direktörü Inzaghi'yi memnun ettiği belirtildi.

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