05 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Süper Lig devinden Steven Caulker hamlesi! Devre arasında...

Süper Lig devinden Caulker hamlesi! Devre arasında...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

'e fırtına gibi giriş yapan 'de transferde çalışmalar devam ediyor. Sarı-lacivertliler teknik direktör 'un isteği üzerine eski öğrencisi için harekete geçti. İşte detaylar...

'de şampiyonluğu hedefleyen ve sezon öncesinde 18 yıldız futbolcuyu kadrosuna katarak gövde gösterisi yapan 'de yönetim, şimdi de ara transfer dönemine odaklandı. Maç fazlasıyla zirvede yer alan sarı-lacivertliler, 4 maçta 5 gol yiyerek savunmasını henüz oturtamazken Kanarya'nın devre arasındaki ilk hamlesinin stoper transferi olacağı öğrenildi.

Yeni Asır'ın haberine göre, teknik direktör 'un 'dan öğrencisi olan için harekete geçeceği öne sürüldü.

HAVA HAKİMİYETİ İLE DİKKAT ÇEKTİ

28 yaşındaki İngiliz oyuncunun sözleşmesinin sezon sonu bitecek olması sebebiyle devre arasında girişimlerin başlayacağı bildirildi. İstanbul ekibi Steven Caulker'i sezon başında da Alanyaspor'dan istemiş, takas teklifinde bulunmuştu. Ancak anlaşma sağlanamamıştı. Hava hakimiyetiyle dikkatleri üzerine çeken 1.91 boyundaki Caulker, İngiltere Milli Takımı'nda 1 kez oynayıp 1 gol attı. Tecrübeli futbolcu Tottenham ve Liverpool'da görev yaptı.

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