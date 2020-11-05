05 Kasım 2020, Perşembe

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Olcay Çakır Turgut corona virüsüne yakalandı

F.Bahçe'de corona şoku! 1 isim pozitif
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 05.11.2020 Giriş Tarihi: 05.11.2020

takımlarından Fenerbahçe Öznur Kablo'nun oyuncusu , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

takımlarından 'nun oyuncusu , yeni tip corona virüsüne (Covid-19) yakalandı.

Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, oyunculara ve teknik ekibe yapılan koronavirüs testlerinde Olcay Çakır Turgut'un sonucunun pozitif çıktığı belirtildi.

Oyuncunun hafif semptomlar gösterdiği ve izolasyona alındığı aktarıldı.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Süper Lig devinden Caulker hamlesi! Devre arasında... Süper Lig devinden Caulker hamlesi! Devre arasında...
Belözoğlu açıkladı! Ömer Faruk kalacak mı? Belözoğlu açıkladı! Ömer Faruk kalacak mı?
Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı! Zor zamanlarımda... Ozan Tufan'dan Sergen Yalçın paylaşımı! "Zor zamanlarımda..."
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör