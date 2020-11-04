Fenerbahçe'den Ali Akman hamlesi! Bonservisi için istenilen tutar...
Yaz transfer döneminde kadrosunu tam 18 isimle güçlendiren Fenerbahçe, devre arası transfer dönemi için de kollarını sıvadı. Sarı-lacivertliler bu kapsamda Bursaspor'dan Ali Akman'ı listesine dahil ederken, yeşil-beyazlıların genç oyuncu için istediği bonservis bedeli de belli oldu. İşte detaylar.. | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Transferde genç isimlere ayrı bir önem veren Fenerbahçe, ezeli rakibi Galatasaray'ın da gündeminde bulunan Ali Akman için harekete geçti. TFF 1. Lig'de Bursaspor formasıyla 8 haftada 7 gol atarak tüm dikkatleri üzerine çeken 18 yaşındaki futbolcu için şartların zorlanacağı kaydedildi.
BEKLENTİ 2 MİLYON EURO
Yeni Asır'ın haberine göre, yönetimin uzun süredir genç yıldız adayını izlettirdiği ve devre arasında Akman'ı renklerine bağlamak istediği belirtildi. Bursaspor ise genç yıldız için 2 milyon euro bonservis bedeli istiyor.
Kulübüyle sezon sonu sözleşmesi sona erecek Ali Akman için elini çabuk tutmak isteyen Fenerbahçe, devre arasında transfere nokta koymayı amaçlıyor.
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