Fenerbahçe'den rakiplerine gözdağı! Lige damga vurdu
Süper Lig'in 7. haftasında deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor'u mağlup ederek maç fazlasıyla liderliğe oturan Fenerbahçe, oynadığı futbolla rakiplerine gözdağı veriyor. Son 4 maçından galibiyetle ayrılan sarı-lacivertliler, hücum hattıyla lige damga vuruyor.
Süper Lig'de geride kalan 7 haftayı 5 galibiyet, 2 beraberlikle tamamlayan Fenerbahçe, oynadığı futbolla da taraflı-tarafsız herkesin beğenisini kazandı. Geniş ve alternatifli kadrosuyla sezona başlayan sarı-lacivertliler, namağlup yoluna devam ederken, son 4 maçından da galibiyetle ayrılmayı başardı. Son olarak Antalyaspor karşısında istatistikleriyle de rekor kıran Kanarya, gelecek haftalar öncesi rakiplerine gözdağı verdi. Maç fazlasıyla zirvenin yeni sahibi olan Erol Bulut'un öğrencileri, özellikle hücum hattıyla Süper Lig'in ilk 7 haftasına damga vurdu.
ANTALYA'DA REKORLU MAÇ
Güney ekibini 2-1 yendiği maçta yüzde 60 ile topa daha çok sahip olan F.Bahçe, topun kendisinde olduğu sürenin her 46 saniyesinde 1 orta yaptı. 45 orta ile rakip ceza sahasında gol arayan sarı-lacivertliler, her 1.2 dakikada bir şut attı, her 3 dakikada da bir net gol pozisyonuna girdi. 12 korner kullandığı maçta 3 topu direkte patlayan Kanarya, yıldızlarının bireysel performanslarıyla da adından söz ettirdi. Ozan, Gustavo, Samatta, Pelkas ve Caner gibi formda oyuncularıyla da her fırsatta kaleyi yoklayan Fenerbahçe, maçı 28 şutla tamamladı.
(Fotomaç)
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