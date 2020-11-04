Fenerbahçe'de Caner Erkin 3 takımı solladı

Tam 4 sezon sonra döndüğü F.Bahçe'nin en iyileri arasında yer alan Caner Erkin, önceki geceden bu yana en çok konuşulanlar arasına girdi.

Tam 4 sezon sonra döndüğü F.Bahçe'nin en iyileri arasında yer alan Caner Erkin, önceki geceden bu yana en çok konuşulanlar arasına girdi.

Antalya karşısında yaptığı 25 orta ile dikkatleri üstüne çeken 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta toplam 83 orta yaptı. Süper Lig'de mücadele eden Hatayspor (62), Kayserispor (77) ve Denizlispor'dan (82) daha fazla orta yapan Caner, yaptığı 3 asistle de takımının hücumuna güç katkı.

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