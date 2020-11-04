04 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin 3 takımı solladı

Caner Erkin 3 takımı solladı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Tam 4 sezon sonra döndüğü F.Bahçe'nin en iyileri arasında yer alan , önceki geceden bu yana en çok konuşulanlar arasına girdi.

Tam 4 sezon sonra döndüğü F.Bahçe'nin en iyileri arasında yer alan , önceki geceden bu yana en çok konuşulanlar arasına girdi.
karşısında yaptığı 25 orta ile dikkatleri üstüne çeken 32 yaşındaki futbolcu, bu sezon 7 maçta toplam 83 orta yaptı. 'de mücadele eden Hatayspor (62), (77) ve Denizlispor'dan (82) daha fazla orta yapan Caner, yaptığı 3 asistle de takımının hücumuna güç katkı.

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