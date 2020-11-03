03 Kasım 2020, Salı

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Emre Belözoğlu veliahtını seçti! İşte o isim

Son dakika Fenerbahçe transfer haberi: Yeni sezona 18 transferle iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de, Sportif direktör Emre Belözoğlu durmak bilmiyor. Tecrübeli isim, sportif direktör yardımcısı Selçuk Şahin ile birlikte oyuncu arayışlarına şimdiden başladı. Sarı-lacivertlilerin en büyük projesi olan gelecek adına transfer hamleleri doğrultusunda hareket eden Belözoğlu, gündemine flaş bir ismi aldı. İşte Emre Belözoğlu'nun veliahtım dediği genç futbolcu ve detaylar...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 11:58 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 12:14
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Emre Belözoğlu veliahtını seçti! İşte o isim

Süper Lig'e fırtına gibi giren Fenerbahçe geride kalan 7 haftada topladığı 17 puanla maç fazlasıyla liderlik koltuğunda bulunuyor.

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Emre Belözoğlu veliahtını seçti! İşte o isim

Sezon başında gerçekleştirilen 18 transferin ardından en çok merak edilen konu olan uyum sorununun yaşanmadığı sarı-lacivertlilerde bu sezon hedef mutlak şampiyonluk

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Emre Belözoğlu veliahtını seçti! İşte o isim

Fenerbahçe'de futbolu bırakmasının ardından sportif direktörlük görevine getirilen Emre Belözoğlu transferlerde başrolde oynadı.

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Emre Belözoğlu veliahtını seçti! İşte o isim

Tecrübeli isim, sportif direktör olduktan sonra ise yardımcısı olarak eski takım arkadaşı olan Selçuk Şahin ile birlikte görev yapacak.

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Emre Belözoğlu veliahtını seçti! İşte o isim

Transferde doğru hamleler yapmak için çalışmalarına şimdiden başlayan sarı-lacivertlilerde gündeme flaş bir isim geldi.

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