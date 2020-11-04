Fenerbahçe sosyal medyada dev kulüpleri geride bıraktı

Süper Lig'de 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertliler, ekim ayında sosyal medyada en fazla etkileşim alan takım olurken, dev kulüpleri de geride bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'de 7. haftayı namağlup ve maç fazlasıyla lider tamamlayan Fenerbahçe, ekim ayında sosyal medyaya da damgasını vurdu.

DEVLERİ SOLLADI!

Deportes & Finanzas'ın verilerine göre Fenerbahçe, ekim ayı araştırmalarında dünya genelinde Twitter'da en fazla etkileşim alan takım oldu. Fenerbahçe bu alanda Barcelona, Manchester United, Flamengo, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri geride bıraktı.

Dünya genelinde ekim ayında en fazla etkileşim alan kulüpler şöyle:

1- Fenerbahçe: 12,1 milyon

2- Barcelona: 11,9 milyon

3- Manchester United: 9,58 milyon

4- Flamengo: 8,60 milyon

5- Chelsea: 8,32 milyon

F.BAHÇE'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR!

Fenerbahçe Kulübü, takımı sosyal medyada zirveye çıkaran taraftarları için videolu bir teşekkür mesajı paylaştı.

İşte o paylaşım:

Ekim ayı Twitter etkileşiminde tüm dünya kulüpleri arasında birinciyiz! 💪



Teşekkürler Büyük Fenerbahçe Taraftarı!



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💙💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/guNc29lsKz — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 4, 2020

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