04 Kasım 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Fenerbahçe sosyal medyada dev kulüpleri geride bıraktı

F.Bahçe dev kulüpleri geride bıraktı!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 04.11.2020

Süper Lig'de 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertliler, ekim ayında sosyal medyada en fazla etkileşim alan takım olurken, dev kulüpleri de geride bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Süper Lig'de 7. haftayı namağlup ve maç fazlasıyla lider tamamlayan Fenerbahçe, ekim ayında sosyal medyaya da damgasını vurdu.

DEVLERİ SOLLADI!
Deportes & Finanzas'ın verilerine göre Fenerbahçe, ekim ayı araştırmalarında dünya genelinde Twitter'da en fazla etkileşim alan takım oldu. Fenerbahçe bu alanda , Manchester United, Flamengo, Chelsea, ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri geride bıraktı.

Dünya genelinde ekim ayında en fazla etkileşim alan kulüpler şöyle:

1- Fenerbahçe: 12,1 milyon
2- Barcelona: 11,9 milyon
3- Manchester United: 9,58 milyon
4- Flamengo: 8,60 milyon
5- Chelsea: 8,32 milyon

F.BAHÇE'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR!

Fenerbahçe Kulübü, takımı sosyal medyada zirveye çıkaran taraftarları için videolu bir teşekkür mesajı paylaştı.

İşte o paylaşım:

Perotti'den flaş itiraf! haberin devamı

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