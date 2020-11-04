Fenerbahçe sosyal medyada dev kulüpleri geride bıraktı
Süper Lig'de 7 haftada 5 galibiyet ve 2 beraberlik alarak 17 puan toplayan Fenerbahçe, maç fazlasıyla liderlik koltuğunda oturuyor. Sarı-lacivertliler, ekim ayında sosyal medyada en fazla etkileşim alan takım olurken, dev kulüpleri de geride bıraktı. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri
Süper Lig'de 7. haftayı namağlup ve maç fazlasıyla lider tamamlayan Fenerbahçe, ekim ayında sosyal medyaya da damgasını vurdu.
DEVLERİ SOLLADI!
Deportes & Finanzas'ın verilerine göre Fenerbahçe, ekim ayı araştırmalarında dünya genelinde Twitter'da en fazla etkileşim alan takım oldu. Fenerbahçe bu alanda Barcelona, Manchester United, Flamengo, Chelsea, Real Madrid ve Bayern Münih gibi dev kulüpleri geride bıraktı.
Dünya genelinde ekim ayında en fazla etkileşim alan kulüpler şöyle:
1- Fenerbahçe: 12,1 milyon
2- Barcelona: 11,9 milyon
3- Manchester United: 9,58 milyon
4- Flamengo: 8,60 milyon
5- Chelsea: 8,32 milyon
F.BAHÇE'DEN TARAFTARA TEŞEKKÜR!
Fenerbahçe Kulübü, takımı sosyal medyada zirveye çıkaran taraftarları için videolu bir teşekkür mesajı paylaştı.
İşte o paylaşım:
Ekim ayı Twitter etkileşiminde tüm dünya kulüpleri arasında birinciyiz! 💪— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) November 4, 2020
Teşekkürler Büyük Fenerbahçe Taraftarı!
💙💙💙💙💙💙💙💙💙
💙💙💛💛💙💛💛💙💙
💙💛💛💛💛💛💛💛💙
💙💛💛💛💛💛💛💛💙
💙💙💛💛💛💛💛💙💙
💙💙💙💛💛💛💙💙💙
💙💙💙💙💛💙💙💙💙
💙💙💙💙💙💙💙💙💙 pic.twitter.com/guNc29lsKz
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama