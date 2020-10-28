Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu!
Fenerbahçe'de gerçekleşen transferlerin mimarı olan Emre Belözoğlu için sarı-lacivertliler imza töreni düzenledi. Tecrübeli ismin yeni görevinin sportif direktör olduğu açıklandı.
Fenerbahçe Kulübü, geçtiğimiz sezon futbolu bırakan Emre Belözoğlu'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı.
Sezon başından beri sarı-lacivertli ekipte çalışan ve tüm transferlerde başrol oynayan deneyimli futbol adamının yeni görevi, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle açıklandı.
"NE TAKDİR EDERSENİZ KABULÜMDÜR"
Basın toplantısında ilk olarak sözü alan Başkan Ali Koç, Belözoğlu'nun yeni görevini şu sözlerle duyurdu:
"Emre Belözoğlu yeni sportif direktörümüzdür. Emre Belözoğlu ile sözleşme şartlarını konuşmadık, 'Ne takdir ederseniz kabulümdür' dedi, açık çek verdi. Emre gerçek bir Mohikan. Söz konusu Fenerbahçe olunca Emre limit tanımaz."
"EMRE'YLE ÇOK TARTIŞTIK"
"Emre'yle çok tartıştık, Vedat ile Jailson'u satalım mı satmayalım mı diye. Ben başında karşıydım ama orada iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. 22 milyon euro'luk bir gelirimiz oldu."
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