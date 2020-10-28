28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu!

Emre Belözoğlu'nun yeni görevi belli oldu!
FENERBAHÇE
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 28.10.2020 Giriş Tarihi: 28.10.2020

'de gerçekleşen transferlerin mimarı olan için sarı-lacivertliler imza töreni düzenledi. Tecrübeli ismin yeni görevinin sportif direktör olduğu açıklandı.

Kulübü, geçtiğimiz sezon futbolu bırakan 'nun sportif direktör olarak göreve başladığını resmen açıkladı.

Sezon başından beri sarı-lacivertli ekipte çalışan ve tüm transferlerde başrol oynayan deneyimli futbol adamının yeni görevi, Ülker Stadyumu'nda düzenlenen törenle açıklandı.

"NE TAKDİR EDERSENİZ KABULÜMDÜR"

Basın toplantısında ilk olarak sözü alan Başkan Ali Koç, Belözoğlu'nun yeni görevini şu sözlerle duyurdu:

"Emre Belözoğlu yeni sportif direktörümüzdür. Emre Belözoğlu ile sözleşme şartlarını konuşmadık, 'Ne takdir ederseniz kabulümdür' dedi, açık çek verdi. Emre gerçek bir Mohikan. Söz konusu Fenerbahçe olunca Emre limit tanımaz."

"EMRE'YLE ÇOK TARTIŞTIK"

"Emre'yle çok tartıştık, Vedat ile Jailson'u satalım mı satmayalım mı diye. Ben başında karşıydım ama orada iyi iş çıkardığımızı düşünüyorum. 22 milyon euro'luk bir gelirimiz oldu."

Emre Belözoğlu'ndan ilginç imza! İşte o anlar...

.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

FENERBAHÇE HABERLERİ
Belözoğlu'ndan ilginç imza! İşte o anlar... Belözoğlu'ndan ilginç imza! İşte o anlar...
Erol Bulut seçimini Emre ile beraber yaptık "Erol Bulut seçimini Emre ile beraber yaptık"
Emre Belözoğlu'ndan G.Saray itirafı! Emre Belözoğlu'ndan G.Saray itirafı!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör