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Fenerbahçe'de Diego Perotti'den flaş itiraf! "Maçlardan sonra..."

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Diego Perotti, Süper Lig'in 7. haftasında Antalyaspor ile oynanan karşılaşmada ilk kez çubukluyu giydi ve penaltıdan golünü atarak takımına 3 puanı getirdi. Arjantinli yıldız, hayatında bilinmeyenleri açıklarken, flaş bir itirafta bulundu. İşte detaylar... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Giriş Tarihi: 04.11.2020 11:49
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Fenerbahçe'de Diego Perotti'den flaş itiraf! Maçlardan sonra...

Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunun son gününde kadrosuna kattığı Diego Perotti, Antalyaspor karşısında sarı-lacivertli formayla ilk maçına çıktı.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti'den flaş itiraf! Maçlardan sonra...

Oyuna sonradan dahil olan Perotti performansıyla göz doldururken, bir de penaltıdan gol kaydetti.

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Fenerbahçe'de Diego Perotti'den flaş itiraf! Maçlardan sonra...

Peki ilk maçında sarı-lacivertli taraftarlar tarafından övgüleri kazanan Arjantinli yıldızın öne çıkan özellikleri neler? Hangi bölgede daha verimli oynuyor?

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Fenerbahçe'de Diego Perotti'den flaş itiraf! Maçlardan sonra...

İşte Diego Perotti'nin eski kulübü Roma'da kulüp kanalına verdiği röportaj ve kendisi hakkında merak edilenler...

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Fenerbahçe'de Diego Perotti'den flaş itiraf! Maçlardan sonra...

"Bazen hatalar yapabilirim, kötü oynayabilirim. Ama ben hep sahada her şeyimi veririm. Bir futbolcu en zor zamanda bile pes etmemeli. Ben pes etmem. Futbola karşı bir tutkum var. Hiç geride kalmak istemem. Bence insan hayal etmeli, çok çalışmalı ve hep pozitif düşünmeli. Eğer yüzde 100'nüzü verirseniz güzel şeylerin olacağını görürsünüz"

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