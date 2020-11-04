Fenerbahçe'de Diego Perotti'den flaş itiraf! "Maçlardan sonra..."

"Bazen hatalar yapabilirim, kötü oynayabilirim. Ama ben hep sahada her şeyimi veririm. Bir futbolcu en zor zamanda bile pes etmemeli. Ben pes etmem. Futbola karşı bir tutkum var. Hiç geride kalmak istemem. Bence insan hayal etmeli, çok çalışmalı ve hep pozitif düşünmeli. Eğer yüzde 100'nüzü verirseniz güzel şeylerin olacağını görürsünüz"