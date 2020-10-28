Erol Bulut ile Volkan Demirel arasında ilginç diyalog! "İyi ki kemiklerimi kırmadın"
Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında sahasında Trabzonspor'u 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından konuşan Volkan Demirel,"Erol hocamla konuştuk. Gol sevinci sırasında sarılmıştım. Onun için 'İyi kemiklerimi kırmadın' dedi bana." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü Volkan Demirel, sarı-lacivertli kulübün mobil uygulaması Mohikan'ın tanıtım gecesinde konuştu.
Trabzonspor maçı esnasında teknik direktör Erol Bulut ile yaşadığı bir anı anlatan Demirel, "Erol hocamla bugün konuştuk. Gol sevinci sırasında sarılmıştım. Onun için 'İyi kemiklerimi kırmadın' dedi bana. 'Yok hocam sevgiden bunlar, zarar gelmez' dedim. İnşallah bu sevinci sezon sonu şampiyon olunca da yaşarız." dedi.
Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan genç antrenör, "Fenerbahçe forması altında üzülmek de güzel ama Fenerbahçe formasıyla şampiyon olmak bambaşka bir boyut. Her şeyden güzel." diye konuştu.
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