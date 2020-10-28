28 Ekim 2020, Çarşamba

FENERBAHÇE

Erol Bulut ile Volkan Demirel arasında ilginç diyalog! "İyi ki kemiklerimi kırmadın"

Bulut ile Volkan arasında ilginç diyalog!
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 28.10.2020

Fenerbahçe'nin Süper Lig'in 6. haftasında sahasında 'u 3-1 mağlup ettiği mücadelenin ardından konuşan ,"Erol hocamla konuştuk. Gol sevinci sırasında sarılmıştım. Onun için 'İyi kemiklerimi kırmadın' dedi bana." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Yardımcı Antrenörü , sarı-lacivertli kulübün mobil uygulaması Mohikan'ın tanıtım gecesinde konuştu.

maçı esnasında teknik direktör ile yaşadığı bir anı anlatan Demirel, "Erol hocamla bugün konuştuk. Gol sevinci sırasında sarılmıştım. Onun için 'İyi kemiklerimi kırmadın' dedi bana. 'Yok hocam sevgiden bunlar, zarar gelmez' dedim. İnşallah bu sevinci sezon sonu şampiyon olunca da yaşarız." dedi.

Hedeflerinin şampiyonluk olduğunu vurgulayan genç antrenör, "Fenerbahçe forması altında üzülmek de güzel ama Fenerbahçe formasıyla şampiyon olmak bambaşka bir boyut. Her şeyden güzel." diye konuştu.

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