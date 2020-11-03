03 Kasım 2020, Salı

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia açıldı

Valencia açıldı
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 03.11.2020

Sezona tutuk başlayan Enner Valencia, son iki haftada çıkışa geçti. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmasında rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı, dünkü maçına da damga vurdu.

Sezona tutuk başlayan Enner Valencia, son iki haftada çıkışa geçti. Geçtiğimiz hafta oynanan karşılaşmasında rakip fileleri havalandıran Fenerbahçe'nin Ekvadorlu yıldızı, dünkü maçına da damga vurdu. Önemli fırsatlardan yararlanamayan tecrübeli futbolcu, Ozan Tufan'ın golünde asisti yaparken, 81'de yerini Mert Hakan'a bıraktı.
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