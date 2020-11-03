03 Kasım 2020, Salı

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Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Süper Lig'in 7. haftasının kapanış maçında Fraport TAV Antalyaspor ile Fenerbahçe karşı karşıya geldi. Mücadeleyi sarı-lacivertliler 2-1 kazandı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Karşılaşmanın ardından spor yazarları da Antalyaspor-Fenerbahçe maçını işte bu sözlerle değerlendirdiler...

Giriş Tarihi: 03.11.2020 09:07 Güncelleme Tarihi: 03.11.2020 09:08
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Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

ÖMER ÜRÜNDÜL - Ozan'dan 10 numara olmaz

Geçen haftaki maç sonunda medyada Erol Bulut'a övgüler yağmıştı. "Devre arası yaptığı hamlelerle oyunun gidişatını değiştirip yenik durumdayken 3 golle maçı kazandı" diye. Halbuki eleştirilmesi gereken Bulut'un ilk yarıdaki takım tertibiydi.

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Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Trabzonspor ilk yarıyı iki farklı galip bitirebilirdi. Veya 2. yarıda ilk 10 dakikada üst üste iki gol olacağını kimse hesaplayamazdı. Bulut, geçen haftadan olayı çözememiş ki aynı hatayı tekrarlayıp aynı takım tertibini sahaya sürdü.

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Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

İlk 45 dakika 11'e 11 oyunda F.Bahçe baskı kurdu. Rakibi kendi kalesine yaklaştırmadı. Ama organizasyon ve üretkenlik yeterli değildi. Defalarca vurguluyorum. En formda oyuncu olan Ozan'dan 10 numara olmaz. Tipik bir 10 numara özelliğine sahip Pelkas'tan da kanat forveti olmaz.

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Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Rakip, devre sonunda 10 kişi kalınca Erol Bulut doğal olarak aynı tertibiyle devam etti. Ardından hemen gol geldi... Sonra kaliteli Podolski'den klas bir golle skor dengelendi. Sonra F.Bahçe'nin yoğun baskısından kaçan üç pozisyon, artı iki de iç direklerden çıkan fırsatlar vardı.

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Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bu arada Erol Bulut'un yanlış hamlelerine şahit oldum. Rakip eksik ama 4 forvete dönüyorsun. Orta sahada iki kişi... Ozan'ın oyun organizasyonu yetersiz. Bir tek Gustavo ile nasıl saha yayılışı ve planlı ataklar olacak. Az kalsın ikinci bir Hatay maçına benzer bir olay yaşanacaktı. Ama sahneye Perotti çıktı. Penaltıyı yaptırdı ve attı.

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