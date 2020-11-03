Spor yazarları Antalyaspor-Fenerbahçe maçını değerlendirdi!

Bu arada Erol Bulut'un yanlış hamlelerine şahit oldum. Rakip eksik ama 4 forvete dönüyorsun. Orta sahada iki kişi... Ozan'ın oyun organizasyonu yetersiz. Bir tek Gustavo ile nasıl saha yayılışı ve planlı ataklar olacak. Az kalsın ikinci bir Hatay maçına benzer bir olay yaşanacaktı. Ama sahneye Perotti çıktı. Penaltıyı yaptırdı ve attı.