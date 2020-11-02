02 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe liderlik için sahada! İşte muhtemel 11'ler

F.Bahçe liderlik için sahada! İşte muhtemel 11'ler
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

'in 7. haftasında , Fraport TAV 'un konuğu olacak. Sarı-lacivertliler, mücadeleden galip ayrılması takdirde Aytemiz Alanyaspor'u geçerek maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. İşte Antalyaspor - Fenerbahçe maçıyla ilgili tüm bilgiler ve karşılaşmanın muhtemel 11'leri...

, 'in 7. haftasında bugün deplasmanda Fraport TAV ile karşı karşıya gelecek. Sarı-lacivertliler, Antalya Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı kazanması halinde maç fazlasıyla liderliğe yükselecek. Sezona Erol Bulut yönetiminde iyi bir başlangıç yapan Kanarya geride kalan 6 haftada mağlubiyet yaşamadı. 4 galibiyet ve 2 beraberlik elde eden ekibi son 3 maçtaki 3 puan serisini sürdürüp zirveyi ele geçirmeyi hedefliyor.

ANTALYASPOR'DA 7 EKSİK VAR
Ev sahibi Antalyaspor'un ise ligde 2'şer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunuyor. Hafta içinde teknik direktör ile yollarını ayıran kırmızı-beyazlılar sahaya yardımcı antrenörleri ile çıkacak. Güney ekibinde eksik sayısı hayli fazla. Kırmızı kart cezalısı Sidney Sam ve Amilton'un yanı sıra, sakatlıkları olan Drole, Serdar Gürler, Doğukan, Hakan Özmert ve Eren Albayrak forma giyemeyecek. Adale sakatlığı geçen Fredy ise şans verilmesi halinde görev alabilecek. Zorlu maçın hakemi Bahattin Şimşek

48
İki takım sezon Antalya'da yapılan maç 2-2 sona ermişti. Lig'de 48 kez karşılaştı. F.Bahçe galibiyetlerde 31-8 üstün. 9 maç berabere bitti

87
Sarı-lacivertliler 87, temsilcisi 41 gol attı. İKİ takım Süper Geçen sezon Antalya'da yapılan maç 2-2 sona ermişti. Lig'de 48 kez karşılaştı. F.Bahçe galibiyetlerde 31-8 üstün. 9 maç berabere bitti.

İŞTE MUHTEMEL 11'LER

ANTALYASPOR - Boffin, Mert, Veysel, Naldo, Kudryashov, Nuri, Bünyamin, Podolski, Ufuk, Orgil, Jahovic

FENERBAHÇE - Altay, Gökhan, Lemos, Tisserand, Caner, Gustavo, Sosa, , Ozan, Pelkas, Samatta

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