02 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Mbwana Samatta görüşme odasına! Erol Bulut işte böyle motive etti

Samatta görüşme odasına! Erol Bulut...
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 02.11.2020

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile teknik direktör özel olarak görüştü. 45 yaşındaki teknik adam, Tanzanyalı golcüyü işte bu sözlerle motive etti... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü , maçı öncesinde golcüsü Ally Samatta ile özel bir görüşme yaptı. Son iki maçta gol atamayan Tanzanyalı yıldıza, Antalya karşılaşmasında 11 oynayacağını bizzat kendisi ileten Bulut, Samatta'dan üzerinde baskı hissetmemesini istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre gol atamamasına rağmen performans olarak kendilerini memnun ettiğini belirten Bulut, "Bu seviyenin altına düşmediğin sürece kimin gol attığının önemi yok. Fırsatlar geldikçe gol sayını artıracağına inanıyorum. Baskı hissetme. Ancak takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme" ifadelerini kullandı.

Ligde 4 maçta 266 dakika süre alan Samatta 2 golünü de 2-1 kazanılan Karagümrük maçında attı.

F.Bahçe liderlik için sahada! İşte muhtemel 11'ler haberin devamı

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
F.Bahçe liderlik için sahada! İşte muhtemel 11'ler F.Bahçe liderlik için sahada! İşte muhtemel 11'ler
Pelkas'ın gol sevincinin anlamı ne? A Spor'a açıkladı Pelkas'ın gol sevincinin anlamı ne? A Spor'a açıkladı
F.Bahçe'nin Antalya kafilesi açıklandı! Diego Perotti... F.Bahçe'nin Antalya kafilesi açıklandı! Diego Perotti...
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör