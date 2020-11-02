Mbwana Samatta görüşme odasına! Erol Bulut işte böyle motive etti

Fenerbahçe'nin yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Mbwana Samatta ile teknik direktör Erol Bulut özel olarak görüştü. 45 yaşındaki teknik adam, Tanzanyalı golcüyü işte bu sözlerle motive etti... | Son dakika Fenerbahçe haberleri

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesinde golcüsü Ally Samatta ile özel bir görüşme yaptı. Son iki maçta gol atamayan Tanzanyalı yıldıza, Antalya karşılaşmasında 11 oynayacağını bizzat kendisi ileten Bulut, Samatta'dan üzerinde baskı hissetmemesini istedi.

Sabah'ta yer alan habere göre gol atamamasına rağmen performans olarak kendilerini memnun ettiğini belirten Bulut, "Bu seviyenin altına düşmediğin sürece kimin gol attığının önemi yok. Fırsatlar geldikçe gol sayını artıracağına inanıyorum. Baskı hissetme. Ancak takıma katkın çok büyük. Stoperler senin baskınla zor anlar yaşıyor. Mücadeleden vazgeçme" ifadelerini kullandı.

Ligde 4 maçta 266 dakika süre alan Samatta 2 golünü de 2-1 kazanılan Karagümrük maçında attı.

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