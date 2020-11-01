Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de performansıyla göz dolduran Ozan Tufan ile ilgili flaş transfer gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler ve Milli Takım'daki performansıyla göz dolduran Ozan Tufan'ı Leicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı. Premier Lig ekibi Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...