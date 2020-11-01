01 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin Antalyaspor maçı kafilesi açıklandı! Diego Perotti...

F.Bahçe'nin Antalya kafilesi açıklandı! Diego Perotti...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 01.11.2020 Giriş Tarihi: 01.11.2020

'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanına konuk olacak 'nin maç kafilesi açıklandı. Sarı-lacivertlilerin Arjantinli futbolcusu , ilk kez kadroda yer aldı.

'in 7. haftasında 2 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Fraport TAV 'a konuk olacak , hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör Erol Bulut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ısınma, koordinasyon ve çabukluk hareketleriyle başladığı belirtildi.

Daha sonra 3 grup halinde 5'e 2 top kapma ve pas organizasyonları gerçekleştirilen idmanın, taktiksel ve bireysel çalışmalarla tamamlandığı aktarıldı.

Hazırlıklarını tamamlayan Fenerbahçe, akşam saatlerinde 'ndan kalkacak özel uçakla Antalya'ya gidecek.

KAMP KADROSUNDA PEROTTI DE YER ALDI

Fenerbahçe'nin yeni transferi Arjantinli futbolcu , takımının Fraport TAV Antalyaspor maçı kamp kadrosuna dahil edildi.

Sarı-lacivertli takımın kamp kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Altay Bayındır, Harun Tekin, Gökhan Gönül, Nazım Sangare, Marcel Tisserand, Mauricio Lemos, Serdar Aziz, Caner Erkin, Filip Novak, Luiz Gustavo, Tolga Ciğerci, Ozan Tufan, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş, Dimitris Pelkas, Ferdi Kadıoğlu, Sinan Gümüş, Diego Perotti, Enner Valencia, Mbwana Samatta, Papiss Cisse ve Kemal Ademi.

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