02 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması! "İlk 11'de olmasının sebebi..."

Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması! İlk 11'de olmasının sebebi...
FENERBAHÇE
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Güncelleme Tarihi: 02.11.2020 Giriş Tarihi: 02.11.2020

Teknik Direktörü , maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Genç çalıştırıcı, ilk 11'de Mauricio Lemos'u keserek 'e yer vermesiyle ilgili "Serdar iyi bir performans sergiledi o yüzden Serdar'ı seçtik." ifadelerini kullandı.

'in 7. haftasında Fraport TAV deplasmanına konuk olacak 'de teknik direktör , yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ANTALYASPOR'U HAFİFE ALMIYORUZ"

Güzel bir gidişatımız var. Rakibimiz , eksiklikleri var biliyorum. Hiçbir zaman onları hafife almıyoruz. Hocaları biliyorsunuz ayrıldı. Her zaman böyle takımlara karşı daha dikkatli olunması gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

"SERDAR İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİĞİ İÇİN ONU SEÇTİK"

"Kimin oynaması yerine sahada kim daha iyisini veriyor ona bakmamız gerekiyor. Serdar iyi bir performans sergiledi o yüzden Serdar'ı seçtik."

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