Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması! "İlk 11'de olmasının sebebi..."
Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Genç çalıştırıcı, ilk 11'de Mauricio Lemos'u keserek Serdar Aziz'e yer vermesiyle ilgili "Serdar iyi bir performans sergiledi o yüzden Serdar'ı seçtik." ifadelerini kullandı.
Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"ANTALYASPOR'U HAFİFE ALMIYORUZ"
Güzel bir gidişatımız var. Rakibimiz Antalya, eksiklikleri var biliyorum. Hiçbir zaman onları hafife almıyoruz. Hocaları biliyorsunuz ayrıldı. Her zaman böyle takımlara karşı daha dikkatli olunması gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.
"SERDAR İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİĞİ İÇİN ONU SEÇTİK"
"Kimin oynaması yerine sahada kim daha iyisini veriyor ona bakmamız gerekiyor. Serdar iyi bir performans sergiledi o yüzden Serdar'ı seçtik."
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- Halı sahalar ne zaman açılacak? Halı sahaların açılma tarihi belli oldu
- Karşıyaka 2-2 Turgutluspor (Penaltılar 3-5) | MAÇ SONUCU
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama