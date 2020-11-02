Erol Bulut'tan Serdar Aziz açıklaması! "İlk 11'de olmasının sebebi..."

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, Antalyaspor maçı öncesi yayıncı kuruluşun sorularını yanıtladı. Genç çalıştırıcı, ilk 11'de Mauricio Lemos'u keserek Serdar Aziz'e yer vermesiyle ilgili "Serdar iyi bir performans sergiledi o yüzden Serdar'ı seçtik." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'in 7. haftasında Fraport TAV Antalyaspor deplasmanına konuk olacak Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu. Bulut'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"ANTALYASPOR'U HAFİFE ALMIYORUZ"

Güzel bir gidişatımız var. Rakibimiz Antalya, eksiklikleri var biliyorum. Hiçbir zaman onları hafife almıyoruz. Hocaları biliyorsunuz ayrıldı. Her zaman böyle takımlara karşı daha dikkatli olunması gerekiyor. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız.

"SERDAR İYİ BİR PERFORMANS SERGİLEDİĞİ İÇİN ONU SEÇTİK"

"Kimin oynaması yerine sahada kim daha iyisini veriyor ona bakmamız gerekiyor. Serdar iyi bir performans sergiledi o yüzden Serdar'ı seçtik."

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