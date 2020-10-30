30 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Sinan Gümüş iyileşti

Sinan Gümüş iyileşti
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için önceki günkü idmanda dinlendirilen Sinan Gümüş dün takımla çalıştı.

Bağırsak enfeksiyonu geçirdiği için önceki günkü idmanda dinlendirilen Sinan Gümüş dün takımla çalıştı. Çift kalede yer alan Sinan görev verilmesi halinde Antalya'da formasını giyebilecek.
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