30 Ekim 2020, Cuma

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Perotti ısınıyor

Perotti ısınıyor
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 30.10.2020

Takımla idmanlara başlayan Diego Perotti form tutmaya çalışıyor.

Takımla idmanlara başlayan Diego Perotti form tutmaya çalışıyor. Yavaş yavaş tempo artıran tangocunun, Antalya maçında olmasa bile Konya mücadelesinde süre alması bekleniyor.
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