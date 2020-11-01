Fenerbahçe'de Perotti dışında herkes kadroya girdi!
Son dakika Fenerbahçe haberi: Bu sezon kadrosunu 18 futbolcu ile güçlendiren Fenerbahçe'de en çok merak edilen konulardan biri de herkesin şans bulup bulmayacağıydı. Sarı lacivertlilerde sadece sakatlığı nedeniyle Perotti kadroya giremedi. İşte tüm detaylar...
Yoğun bir transfer dönemi geçiren Fenerbahçe, ligin ilk 6 haftasında da tam anlamıyla futbolcu sirkülasyonu yaşadı. 6 haftalık dönemde teknik heyet tam 24 oyuncuya süre verdi. Kaleciler Harun ve Oytun'un yanı sıra Ömer Faruk ve Sadık kadroda yer alan ancak sahaya sürülmeyen isimler oldu. Sakatlığı olan Perotti ise kadroya giremedi. Dirar da A Takım planlamasında düşünülmediği ve bu süreçte Covid-19 olduğu için son 5 lig maçında 21 kişilik kadroya dahil edilmedi.
ANTALYA YOLCULUĞU BUGÜN
Altay Bayındır, Caner Erkin ve Luiz Gustavo 6 karşılaşmada da görev alarak Erol Bulut'un vazgeçilmezleri arasına girdi. Fenerbahçe forması ile süre alan ancak şu an takımda bulunmayan isimler ise Zanka, Frey ve Deniz Türüç oldu. Sarılacivertliler bu sezon ilk kez tüm transferleri ve kadrosu hazır şekilde bir antrenmanı dün yaptı. Fenerbahçe'de sakatlığı geçen Tisserand takıma katıldı. Sarı-lacivertliler bugün son antrenmanın ardından saat 18.00'de Antalya'ya hareket edecek. (Sabah)
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