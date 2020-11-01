Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a sürpriz talip! İngiliz devi...
Son dakika Fenerbahçe haberi: Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de performansıyla göz dolduran Ozan Tufan ile ilgili flaş transfer gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler ve Milli Takım’daki performansıyla göz dolduran Ozan Tufan’ı Leicester City’nin takip ettiği ortaya çıktı. Premier Lig ekibi Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...
Fenerbahçe ile birlikte Milli Takım'da da performansıyla göz dolduran ve yıldızı her geçen gün parlayan Ozan Tufan'ı Leicester City'nin takip ettiği ortaya çıktı. Bir süredir Ozan'ı takipte olan Premier Lig ekibinin F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor.
MENAJERİ İLE TEMASA GEÇTİLER
Takvim'in haberine göre; Cengiz Ünder ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester'ın Ozan Tufan'ın menajeri ile temasta olduğu da gelen haberler arasında. Ancak İngiliz ekbinin işi kolay değil.
LYON DA REKABETİN İÇİNDE
Ozan Tufan'ı Fransız ekibi Lyon'un takip ettiği ve ciddi bir şekilde ilgilendiği de beliniyor. Fener yönetiminin ise Ozan Tufan konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik yok.
FENER YÖNETİMİ YİNE TAVİZSİZ
Fenerbahçe Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon Euro olarak revize etmişti. F.Bahçe Vedat için de taviz vermemişti.
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