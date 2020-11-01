01 Kasım 2020, Pazar

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Ozan Tufan'a sürpriz talip! İngiliz devi...

Ozan Tufan'a sürpriz talip! Lyon'dan sonra Ada ekibi...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 01.11.2020

Son dakika haberi: Yeni sezona iddialı bir giriş yapan Fenerbahçe'de performansıyla göz dolduran ile ilgili flaş transfer gelişmeler yaşanıyor... Sarı lacivertliler ve ’daki performansıyla göz dolduran Ozan Tufan’ı ’nin takip ettiği ortaya çıktı. ekibi Sarı-Lacivertli kulübün kapısını çalmaya hazırlanıyor. İşte tüm detaylar...

ile birlikte 'da da performansıyla göz dolduran ve yıldızı her geçen gün parlayan 'nin takip ettiği ortaya çıktı. Bir süredir Ozan'ı takipte olan ekibinin F.Bahçe'nin kapısını çalmaya hazırlandığı ifade ediliyor.

MENAJERİ İLE TEMASA GEÇTİLER
Takvim'in haberine göre; ve Çağlar Söyüncü'yü kadrosunda bulunduran Leicester'ın Ozan Tufan'ın menajeri ile temasta olduğu da gelen haberler arasında. Ancak İngiliz ekbinin işi kolay değil.

LYON DA REKABETİN İÇİNDE
Ozan Tufan'ı Fransız ekibi 'un takip ettiği ve ciddi bir şekilde ilgilendiği de beliniyor. Fener yönetiminin ise Ozan Tufan konusundaki tavrında herhangi bir değişiklik yok.

FENER YÖNETİMİ YİNE TAVİZSİZ
Fenerbahçe Ozan'ın serbest kalma bedelini yeni sözleşmesinde 20 milyon Euro olarak revize etmişti. F.Bahçe Vedat için de taviz vermemişti.

Samatta için patlama zamanı haberin devamı

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