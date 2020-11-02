02 Kasım 2020, Pazartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Enner Valencia'nın farkı rakamlarda

Valencia'nın farkı rakamlarda
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 02.11.2020

Ekvadorlu oyuncu 15 dripling, 12 top çalma ile bu alanda takımın en iyisi. 8 şutla ’dan sonra ikinci durumda

Enner Valencia sağ kanatta formayı tapuladı. Ekvadorlu oyuncu zaman zaman eleştiri alsa da ilk 6 haftada istatistikleriyle dikkat çekti. maçında 1 gol atan, 'de ise asist yapan 30 yaşındaki yıldız, 15 dripling ile takımın bu alanda lideri. Bu rakam kendisinden sonra en faza dripling atan Ozan (8) ve Caner'in (6) toplamından fazla. Şu ana kadar 12 kez top çalan Enner bu kategoride de takımın en iyisi olurken, 'dan (9) sonra takımın en fazla şut atan (8) oyuncusu da olmayı başardı. Valencia'nın bu istatistikleri oyunun görünmeyen bölümlerinde ne kadar etkili olduğunu belgeledi.

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