Samatta için patlama zamanı
İdmanlardaki çalışkanlığı+disiplini ile takdir toplayan Mbwana Samatta, iki haftalık suskunluğunu Antalya’da bozmak istiyor.
Fatih Karagümrük'e attığı 2 golün ardından sessizliğe bürünen Mbwana Samatta'nın gözü Antalyaspor'da... Son iki haftayı boş geçen Tanzanyalı forvet, idmanlarda hırsıyla göz dolduruyor. Büyük bir iştahla çalışan tecrübeli oyuncu yarın akşam fileleri havalandırarak suskunluğuna son vermeyi planlıyor. Öte yandan teknik heyet, Samatta'nın performansından son derece memnun. 27 yaşındaki oyuncu; çalışkanlığı, ciddiyeti ve mütevazı kişiliği ile kısa sürede takım arkadaşlarının da saygısını kazanmayı başardı. 4 yıllık sözleşme imzalanan golcü oyuncunun, Luiz Gustavo gibi takıma uzun yıllar ciddi katkı sağlaması bekleniyor.
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