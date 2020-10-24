24 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı

Fenerbahçe'nin borcu açıklandı
FENERBAHÇE
ABONE OL
Giriş Tarihi: 24.10.2020

Kulübü Başkan Yardımcısı , sarı-lacivertli kulübün video konferans yoluyla gerçekleştirilen olağan toplantısında Haziran 2018'de 612 milyon olan borcun 460 milyon Euro'ya düşürüldüğünü açıkladı.

, sarı-lacivertli kulübün çevrim içi gerçekleştirilen olağan toplantısında finansal konular hakkında açıklamalarda bulundu.

Göreve geldikleri Haziran 2018'de bilanço toplamının 612 milyon olduğunu aktaran Karaçam, "Bilanço dışı ise 112 milyon Euro seviyelerinde borç vardı. takımımızın harcamalarını azalttık. 2017-2018 sezonunda 93 milyon Euro olan futbol takımı harcaması, 2018-2019'da 81, 2019-2020'de 64 ve 2020-2021'de ise 56 milyon Euro'ya kadar düştü. Kredilerin Türk lirasına dönüştürülmesi konusunun önemli bölümünü tamamladık. Haziran 2018'de 612 milyon Euro olan bilanço borcu Ekim 2020'de 460 milyon Euro'ya geriledi." ifadelerini kullandı.

Geride kalan ay itibarıyla konsolide borcun 4 milyar 300 milyon liraya gerilediğini aktaran Burhan Karaçam, şunları kaydetti:

"Konsolide borcun Futbol AŞ'ye ait olan kısmı 3 milyar 200 milyon, derneğe ait bölümü ise 1 milyar 100 milyon lira. Finansal borçlar 31 Ağustos 2020'de KAP'ta belirtilen rakamlara göre, 'nin futbol şirketleri olarak toplam finansal borçları 2 milyar 171 milyon lira. ile görüşmelerimizi sürdürüyoruz. Borçlar yeniden yapılandırılacak. Rakamlar çok yüksek. Konsolide bazda zarar ediyoruz."

Dev derbinin 11'leri netleşti! Bulut ve Newton... haberin devamı


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FENERBAHÇE HABERLERİ
Dev derbinin 11'leri netleşti! Bulut ve Newton... Dev derbinin 11'leri netleşti! Bulut ve Newton...
Canlı yayında flaş sözler! Dorukhan'ın yolu F.Bahçe'ye gider Canlı yayında flaş sözler! "Dorukhan'ın yolu F.Bahçe'ye gider"
F.Bahçe'den Nwakaeme'ye özel önlem! F.Bahçe'den Nwakaeme'ye özel önlem!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör