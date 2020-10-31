31 Ekim 2020, Cumartesi

FENERBAHÇE

Fenerbahçe'de Caner Erkin rekor peşinde! Yüksek grafiğini sürdürürse...

Caner Erkin rekor peşinde! Yüksek grafiğini sürdürürse...
FENERBAHÇE
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Giriş Tarihi: 31.10.2020

Fenerbahçe'nin sezon başında kadrosuna kattığı ve ilk 6 haftada 3 asist yapan , sarı-lacivertli formayla 2013/2014 sezonunda elde ettiği 14 asistlik performansı geçmek istiyor.

Dört sezonluk ayrılığın ardından Fenerbahçe'ye geri dönen bu sezon takımının en önemli kozu oldu. 32 yaşındaki futbolcu ligde ilk 6 haftada 3 asiste imza atarken, 18 de kilit pası verdi. Müthiş bir start veren Caner'in performansı 2013-14 sezonunu akıllara getirdi. Tecrübeli bek o sezon Fenerbahçe formasıyla ligde 30 maçta 3 gol atarken tam 14 asist gerçekleştirdi. Ajansspor'un haberine göre 6'ncı hafta itibarıyla Fenerbahçe'de asist olarak en iyi 3. dönemini yaşayan Caner bu grafiğini sürdürmesi halinde kendi rekorunu kırabilecek. Erkin, 2010- 16 arasında forma giydiği Fenerbahçe'de , ve Avrupa'da oynadığı 219 maçta toplamda ise 16 gol+51 asistlik performans sergilemişti.

Caner'in Süper Lig'de sarı-lacivertli forma altındaki asist sayıları:

SEZON ASİST
2010/11 3 asist
2011/12 4 asist
2012/13 5 asist
2013/14 14 asist
2014/15 8 asist
2015/16 2 asist
2020-21 3 asist

(Fotomaç)

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