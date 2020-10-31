31 Ekim 2020, Cumartesi

A SPOR WEBTV

paylaş
tweetle
paylaş
arkadaşına gönder
sitene ekle
Video bittiğinde sonraki videoya geç

Emre Belözoğlu'dan Karabağ sözleri! "Orada futbol oynamak..."

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Azerbaycan'da yayın yapan CBC Sport programına canlı bağlanarak açıklamalarda bulundu. Belözoğlu, "İnşallah, bir an önce Karabağ, Ermeni işgalinden kurtulduktan sonra biz bir organizasyonun içinde olmak isteriz. Orada futbol oynamak bizim için büyük keyif olur." dedi.
31.10.2020
ABONE OL

Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu, Azerbaycan'da canlı yayına telefonla katılarak CBC Sport'ta açıklamalarda bulundu.

İŞTE EMRE BELÖZOĞLU'NUN AÇIKLAMALARI:

Türkiye Azerbaycan'dır, Azerbaycan Türkiye'dir bizim için, acıyı da mutluluğu da paylaşırız. Hep dualarımızla ve desteğimizle Azerbaycan'ın yanındayız. En büyük hayalim Fenerbahçe'nin başarılı olması ve tabii ki Türk evlatlarımızın burada başarılı olduktan sonra Avrupa'da Türkiye'yi temsil edebilmesi. Sportif direktör olarak en büyük hedefim bu.

Biz ilk günden itibaren başkanımızla beraber çalıştık. Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden bağlıyım, bunu başkan da biliyordu. En son transfer dönemi bittikten sonra imza atacağımızı aramızda konuşmuştuk. O gün de formalite bir imza atıldı. Ben zaten Fenerbahçe'ye gönülden imzamı sezon biter bitmez atmıştım.

"HER ZAMAN GÖZÜMÜZ ORADA OLACAK"

Futboldan kopmak kolay olmuyor fakat son sene hem pandeminin olması ve biraz da takımımızın iyi gitmemesi, beni yönetimsel bir görev alma konusunda da motive etti. Şu anki konumumundan memnunum. Futbolu bırakmak kolay değildi ama hayatın da gerçekleri var. En büyük amacım ve arzum Fenerbahçe'nin başarısı için çalışmak. Scout ekibinde Azerbaycan'dan sorumlu arkadaşlarımız var, bana raporlar gönderiyorlar. Bizim kan bağımız olduğu için her zaman gözümüz orada da olacak.

"KARABAĞ İŞGALDEN KURTULDUKTAN SONRA..."

İnşallah, bir an önce Karabağ, Ermeni işgalinden kurtulduktan sonra biz bir organizasyonun içinde olmak isteriz. Orada futbol oynamak bizim için büyük keyif olur. Fenerbahçe kulübünde yeni bir göreve başladım. Burada da en iyisi için mücadele edeceğim. Azerbaycan halkının da dualarına ihtiyacımız var.

DİĞER
Emre Belözoğlu'dan Karabağ sözleri! Orada futbol oynamak... Emre Belözoğlu'dan Karabağ sözleri! "Orada futbol oynamak..." 31.10.2020
Usta yorumcudan F.Bahçe itirafı! Hücum bölgesinde... Usta yorumcudan F.Bahçe itirafı! "Hücum bölgesinde..." 30.10.2020
Sosa ve Novak daha fazla para için gitti "Sosa ve Novak daha fazla para için gitti" 29.10.2020
Usta yorumcudan flaş yorum! Erol Bulut Ali Koç ve Emre Belözoğlu... Usta yorumcudan flaş yorum! "Erol Bulut Ali Koç ve Emre Belözoğlu..." 29.10.2020
EN ÇOK İZLENENLER
EN YENİLER
Bulut için şok ifadeler! İki mağlubiyette bir bakarsın... Bulut için şok ifadeler! "İki mağlubiyette bir bakarsın..." 28.10.2020
Adil Rami'den Macron'a sert tepki! Adil Rami'den Macron'a sert tepki! 28.10.2020
Erol Bulut'un bilinmeyen Emre Belözoğlu anısı! Newcastle United'a gittiğimde... Erol Bulut'un bilinmeyen Emre Belözoğlu anısı! "Newcastle United'a gittiğimde..." 28.10.2020
F.Bahçe'de Perotti sevinci! F.Bahçe'de Perotti sevinci! 28.10.2020
F.Bahçe'nin kilit oyuncusu Sosa değil Gustavo'dur "F.Bahçe'nin kilit oyuncusu Sosa değil Gustavo'dur" 27.10.2020
Erol Bulut oyundan ve takımdan memnun Erol Bulut oyundan ve takımdan memnun 26.10.2020
Seyirci olsa Fenerbahçe şampiyonluk ipini erken koparır "Seyirci olsa Fenerbahçe şampiyonluk ipini erken koparır" 26.10.2020
Flaş sözler! F.Bahçe hocası olsam hesabını sorardım Flaş sözler! "F.Bahçe hocası olsam hesabını sorardım" 26.10.2020
Fenerbahçe Trabzonspor galibiyetini kutluyor! Fenerbahçe Trabzonspor galibiyetini kutluyor! 26.10.2020
Fenerbahçe ikinci yarı açıldı! Fenerbahçe ikinci yarı açıldı! 26.10.2020
Toroğlu'ndan F.Bahçe ve şampiyonluk yorumu! Şaka gibi... Toroğlu'ndan F.Bahçe ve şampiyonluk yorumu! "Şaka gibi..." 25.10.2020
Derbi zaferini böyle kutladılar! Futbolcular ve taraftar... Derbi zaferini böyle kutladılar! Futbolcular ve taraftar... 25.10.2020
daha fazla video göster

A SPOR GALERİ

Spor dünyası İzmir için tek yürek oldu! İşte deprem mesajları
UEFA raporu resmen açıklandı! Fernando Muslera...
Galatasaray'dan sürpriz transfer bombası! Herkes Seri'yi beklerken...
Galatasaray'da 4 isim ile yollar ayrılacak!
Tanju Çolak’tan Belhanda ve Feghouli'ye sert ifadeler! "Siz kimsiniz?"
Fatih Terim'den transfer için 3 özel istek!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör